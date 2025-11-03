4

Бывший менеджер Емельяненко: «Праймовый Федор против Джона Джонса – это бой мечты»

Бывший менеджер Федора Емельяненко назвал три боя мечты.

– Как человек, который уже очень давно в индустрии, который видел один из величайших поединков в истории MMA из угла, назовите три боя мечты.

– Был такой боец Хосе Ланди – вы его можете знать как Пеле [29-16 в ММА, побеждал Александра Шлеменко в 2005-м и 2006-м]. В лучшей форме он справился бы с кем угодно.

Конечно, Хабиб [Нурмагомедов]. Я бы хотел снова увидеть его в октагоне. Возможно, еще один бой против Конора [Макгрегора]. Чтобы окончательно поставить точку. И Федор. В прайме против Джона Джонса. Это мечта, – сказал Эпи Эштельд в интервью Вадиму Тихомирову.

«В UFC Федор бы потерял свободу». Интервью с человеком из команды Емельяненко, которого вы не знали

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?4450 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoUFC
logoФедор Емельяненко
logoMMA
logoДжон Джонс
Эпи Эштельд
тяжелый вес (MMA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бывший менеджер Емельяненко: «Предложение от UFC было огромным, но Федор потерял бы свободу. Вопрос был в авторитете»
сегодня, 08:55
Вадим Немков: «Джонса нельзя называть более великим в сравнении с Федором из-за проблем с допингом»
11 сентября, 09:33
Джонс не хочет драться с Емельяненко на Красной площади: «Никто не хочет этот бой. Очень люблю Федора. Это один из моих идолов, уже давно»
28 июля, 17:31
Главные новости
Али Абдель-Азиз: «Еще две победы – и можно считать Махачева величайшим бойцом в истории»
17 минут назад
Царукян – о первом поединке с Махачевым: «Возможно, если бы я тогда выиграл, зазнался бы и все последующие бои проиграл»
52 минуты назад
«Филадельфия». Хабиб и Махачев сфотографировались на фоне статуи Рокки Бальбоа
сегодня, 09:55Фото
Махачев не сомневается в победе над молодым собой: «Финишировал бы за один раунд»
сегодня, 09:30
«Я восстану из пепла и вернусь сильнее». Тим Цзю будет выступать под прозвищем «Феникс»
сегодня, 09:05
Бывший менеджер Емельяненко: «Предложение от UFC было огромным, но Федор потерял бы свободу. Вопрос был в авторитете»
сегодня, 08:55
Шевченко отреагировала на слова Раузи о Рогане: «Джо – благородный человек, охотник и пример для молодежи»
сегодня, 08:40
Арман Царукян: «У Путина нереальная аура. Увидеться с таким человеком – это дорогого стоит»
сегодня, 08:30
Арман Царукян: «Хукер – гнилой человек, мне он не нравится. Хочется набить ему морду»
сегодня, 08:00
Роман Копылов: «Бой с Маддаленой не будет сложным для Махачева. Всю дистанцию не продлится»
сегодня, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30