Бывший менеджер Емельяненко: «Праймовый Федор против Джона Джонса – это бой мечты»

Бывший менеджер Федора Емельяненко назвал три боя мечты.

– Как человек, который уже очень давно в индустрии, который видел один из величайших поединков в истории MMA из угла, назовите три боя мечты.

– Был такой боец Хосе Ланди – вы его можете знать как Пеле [29-16 в ММА, побеждал Александра Шлеменко в 2005-м и 2006-м]. В лучшей форме он справился бы с кем угодно.

Конечно, Хабиб [Нурмагомедов]. Я бы хотел снова увидеть его в октагоне. Возможно, еще один бой против Конора [Макгрегора]. Чтобы окончательно поставить точку. И Федор. В прайме против Джона Джонса . Это мечта, – сказал Эпи Эштельд в интервью Вадиму Тихомирову.

