  Царукян считает, что Пимблетт гоняет слишком много веса: «Идиотизм. У него будут большие проблемы с организмом»
Царукян считает, что Пимблетт гоняет слишком много веса: «Идиотизм. У него будут большие проблемы с организмом»

Арман Царукян считает, что Пэдди Пимблеет гоняет слишком много веса.

Пимблетт хвалится тем, что гоняет по 20 кг туда-сюда. Нет зависти к тому, что у него легко это получается?

– Нет, никакой зависти нет, это идиотизм. Человек не любит свое тело, и я думаю, что, когда он карьеру оставит, у него будут большие проблемы с организмом. Внутренние органы, само тело сильно страдает. Сильно страдает, и я думаю, что через пару лет он уже не будет на ходу.

– А он действительно такой? Простой и слишком открытый, не особенно думает о своих словах.

– Я думаю, что это образ. Образ такого плохиша, какие-то у него стритфайты. Где он там в Англии стритфайты увидел? Я не знаю, в барах, может быть. Ну, они умеют разговаривать, просто раскручивают бои, разговаривают. А так на самом деле, если на улице он попадется, то один из первых, кто будет бежать. Он один из тех парней, которые кричат больше всех и меньше всего делают, – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян.

22 ноября Царукян проведет поединок против Дэна Хукера. Бой возглавит турнир серии UFC Fight Night, который пройдет в Катаре.

5 милкшейков после победы и +19 кг за неделю. Да, это претендент на пояс Махачева

Главный обжора UFC. Между боями толстеет на 19 кг и бьет рекорды по поеданию крылышек

