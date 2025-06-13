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«Кто откажет мне?» Холлоуэй хочет получить титульный шанс в случае победы над Порье

Макс Холлоуэй хочет получить титульник в случае победы над Дастином Порье.

«Я понимаю, что для Дастина наш бой будет прощальным, но его прошлый поединок был титульным. Я все еще считаю, что нахожусь в гонке за пояс. К тому же у меня есть история противостояния с участниками титульного боя в легком весе.

Если я выйду в октагон и сделаю громкое заявление победой, то кто сможет отказать мне? Кто скажет, что ваш парень не достоит биться за пояс в конце года?» – сказал действующий обладатель титула BMF Макс Холлоуэй.

Напомним, что поединок между Холлоуэем и Дастином Порье состоится в ночь с 19 на 20 июля и возглавит UFC 318. Турнир пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана.

Опубликован официальный постер UFC 318. Турнир возглавит бой Порье и Холлоуэя

«Предложение должно быть заманчивым». Тренер не исключил, что Порье продолжит карьеру после боя с Холлоуэем

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Red Corner MMA
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