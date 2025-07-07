Мераб Двалишвили: «С Александром Топурией драться не буду. Лучше сменю весовую категорию»

Мераб Двалишвили исключил бой с братом Илии Топурии.

«Правда ли, что Александр Топурия лучше меня? Да-да, он очень хорош. Каждый раз, когда мы тренируется, он показывает, что лучше меня, и я желаю ему всех успехов.

Драться с ним за титул? Нет. Не буду. Я лучше поменяю весовую категорию», – заявил чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Александр Топурия – брат Илии Топурии. В феврале он дебютировал в полулегком весе UFC, победив единогласным решением Колби Тикнесса.

Мераб Двалишвили: «В MMA больше всего ненавижу весогонку»

Мераб Двалишвили: «Ян лучше Умара. Он опытнее и постоянно дерется»