Мераб Двалишвили: «С Александром Топурией драться не буду. Лучше сменю весовую категорию»
Мераб Двалишвили исключил бой с братом Илии Топурии.
«Правда ли, что Александр Топурия лучше меня? Да-да, он очень хорош. Каждый раз, когда мы тренируется, он показывает, что лучше меня, и я желаю ему всех успехов.
Драться с ним за титул? Нет. Не буду. Я лучше поменяю весовую категорию», – заявил чемпион UFC Мераб Двалишвили.
Александр Топурия – брат Илии Топурии. В феврале он дебютировал в полулегком весе UFC, победив единогласным решением Колби Тикнесса.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sport24
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