7

Мераб Двалишвили: «Ян лучше Умара. Он опытнее и постоянно дерется»

Мераб Двалишвили считает, что Петр Ян сильнее Умара Нурмагомедова.

«Ян лучше Умара.

Почему? Потому что Петр провел уже много боев с топ-соперниками. У него больше опыта. Он постоянно занят, он постоянно дерется. А Умар... Мы видели только его бои со мной и Кори Сэндхагеном. Ему нужно биться с топами дивизиона. Нет, конечно, Умар – хороший боец, но ему нужно постоянно быть занятым, постоянно драться. Вот где он сейчас? Почему не дерется?» – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили.

Напомним, Двалишвили победил Яна в марте 2023-го. В январе 2025-го Мераб победил Умара Нурмагомедова.

Тренер Мераба Двалишвили: «В реванше для Умара все будет еще хуже»

Мераб Двалишвили: «Чтобы получить реванш, Умару нужна еще одна победа. Или две. Или три»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sport24
logoUFC
logoMMA
logoУмар Нурмагомедов
logoПетр Ян
logoМераб Двалишвили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Умар – о поражении в бою с Двалишвили: «Пересматривал бой. Могу сказать, что концовку четвертого и пятого раунда отдал. Я проиграл, это очевидно»
3115 июня, 14:14
Тренер Мераба Двалишвили: «Умару нужно выиграть еще один-два боя, тогда он вернется в число претендентов»
1512 июня, 14:00
Марио Баутиста: «Умар поднялся на два места в рейтинге, а я – на одно. Это безумие, у меня серия из восьми побед»
812 июня, 11:30
Главные новости
Джон Джонс: «Приятно хоть раз быть охотником, а не тем, на кого охотятся»
122 минуты назад
Джошуа Ван: «Мне по силам стать величайшим, но люди все равно найдут способ унизить меня»
3сегодня, 15:20
Арман Царукян: «Пимблетт – Топурия – самое фальшивое и нелепое противостояние в истории UFC»
11сегодня, 13:40
Федерация бокса России вынесла предупреждение Анастасии Лучкиной, накурившей орангутана
1сегодня, 12:58
Кудряшов – о поражении Батыргазиева: «Весогонка истощает организм. Ну и банально не хватает мощи и навыков для профессионального бокса»
5сегодня, 12:08
Джастин Гейджи: «Топурия слишком самоуверен. Буду рад нокаутировать его в ноябре»
17сегодня, 10:48
Петр Ян: «Я заперт и голоден! Не могу дождаться, чтобы вернуться в октагон»
3сегодня, 09:12
Марлон Вера: «Джонс не боится Аспиналла. Он все делает правильно»
5сегодня, 06:54
Александр Волкановски: «Евлоев заслужил титульный бой»
4сегодня, 06:40
Джонс – в комментариях под картинкой с нокаутированнным Аспиналлом возле Белого дома: «Мне нравится это»
13сегодня, 05:11Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49