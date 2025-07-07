Мераб Двалишвили: «Ян лучше Умара. Он опытнее и постоянно дерется»

Мераб Двалишвили считает, что Петр Ян сильнее Умара Нурмагомедова.

«Ян лучше Умара.

Почему? Потому что Петр провел уже много боев с топ-соперниками. У него больше опыта. Он постоянно занят, он постоянно дерется. А Умар... Мы видели только его бои со мной и Кори Сэндхагеном. Ему нужно биться с топами дивизиона. Нет, конечно, Умар – хороший боец, но ему нужно постоянно быть занятым, постоянно драться. Вот где он сейчас? Почему не дерется?» – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Напомним, Двалишвили победил Яна в марте 2023-го. В январе 2025-го Мераб победил Умара Нурмагомедова.

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