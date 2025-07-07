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Мераб Двалишвили: «В MMA больше всего ненавижу весогонку»

Мераб Двалишвили назвал, что больше всего не любит в MMA.

«За что ненавижу MMA? За весогонку. Хейтеры могут мотивировать.

Боюсь только весогонки. Но я всегда укладывался. Прям ненавижу ее», – заявил чемпион UFC Мераб Двалишвили.

Напомним, Двалишвили выступает в легчайшем весе (до 61 кг).

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sport24
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