Мераб Двалишвили: «В MMA больше всего ненавижу весогонку»
Мераб Двалишвили назвал, что больше всего не любит в MMA.
«За что ненавижу MMA? За весогонку. Хейтеры могут мотивировать.
Боюсь только весогонки. Но я всегда укладывался. Прям ненавижу ее», – заявил чемпион UFC Мераб Двалишвили.
Напомним, Двалишвили выступает в легчайшем весе (до 61 кг).
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sport24
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