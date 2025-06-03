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Константин Цзю: «Каждого героя должны знать в лицо, меня знает каждая собака. Бивола и Бетербиева на улице не узнают, вот в чем проблема»

Константин Цзю считает, что Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев непопулярны в России.

«Вот я не выступаю уже 20 с лишним лет. Не могу выйти никуда, чтобы меня не узнали в России. Хотя не жил 20 лет в стране. Я приехал, последние 18 лет живу здесь. Меня знает каждая собака. Бивола и Бетербиева сейчас на улице не узнают. Вот в чем проблема.

Каждого героя настоящего должны знать в лицо. А они определенно герои для нас. Дмитрий и Артур поднимают сейчас то, что я делал в свое время. Их должна, извините за выражение, каждая собака в нашей стране знать», – сказал экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол ранее дважды подрались друг с другом. Первый бой Бетербиев выиграл единогласным решением судей, а в реванше победил Бивол. Оба боксера были абсолютными чемпионами мира в полутяжелом весе.

Константин Цзю – о реванше Тима и Фундоры: «Сын настроен положительно. Бой до конца дойти не должен»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Советский спорт»
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