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Дмитрий Бивол: «После себя хотел бы оставить историю, что мальчик из небольшого городка может достичь высот»

Бивол рассказал, какое наследие хотел бы оставить после завершения карьеры.

«После себя хотел бы оставить историю о том, что мальчик из небольшого городка без каких-то особых возможностей может достичь больших высот. Когда я приезжаю в Токмак в Кыргызстане, вижу детей и понимаю, что сам был абсолютно таким же ребёнком, бегающим по тем же улицам, жившим в таких же домах. Как-то меня занесло поколесить по свету, столько всего произошло со мной, но я сумел. 

Очень хотел бы, чтобы эти ребята видели это, знали мою историю, понимали, что я много трудился, и они смогут так же. Хочу, чтобы боксеры вникали в мою технику, в методы тренировок, изучали все это и пользовались. Хочу открыть залы для бокса – в Кыргызстане уже есть, теперь хочу открыть в Санкт-Петербурге», – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Ранее Бивол дважды подрался с Артуром Бетербиевым. Первый бой Бетербиев выиграл единогласным решением судей, а в реванше победил Бивол – оба поединка состоялись в Саудовской Аравии.

Дмитрий Бивол: «Саудовцы купили журнал The Ring, создают промоутерские компании. Они глубоко заходят в бокс»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Forbes
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