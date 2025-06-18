Тренер Бивола – о подготовке к трилогии с Бетербиевым: «Кондиции Димы составляют 60%»

Тренер Дмитрия Бивола высказался о подготовке к трилогии с Артуром Бетербиевым.

«Дима давно тренируется. И не было периода, чтобы он вообще не тренировался. В течение последнего месяца у нас ежедневные тренировки. Все как обычно – идет спокойный процесс. Мы нарабатываем технические элементы.

Дима сейчас подводит себя к тем кондициям, чтобы приступить к полноценной подготовке к конкретному бою. По ходу всей карьеры у нас следующий принцип. Мы выстраиваем тренировочный процесс таким образом, чтобы человек был готов на 60-65%. А уже после объявления даты приступаем к полноценному лагерю и выходим на 100‑процентную готовность на день боя.

Вот кондиции Димы сейчас составляют 60%. Мы ждем официальных новостей от организаторов. Повторюсь, для нас было бы оптимальным проведение третьего боя в ноябре‑декабре. До этого Дима за 13 месяцев провел четыре боя, а на таком уровне это много», – сказал тренер Геннадий Машьянов.

Напомним, что Бивол и Бетербиев встречались дважды. Первый бой Бетербиев выиграл единогласным решением судей, а в реванше победил Бивол – оба поединка состоялись в Саудовской Аравии.

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