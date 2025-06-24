Кремлев – о бое Бетербиев – Бивол в России: «Все условия созданы, предложения отправлены – ждем решения»

Умар Кремлев высказался о возможном третьем бое между Бетербиевым и Биволом.

«Два боя – две разные истории. Третий должен поставить точку. Это не просто бой двух невероятных чемпионов! Это историческое событие для всего мирового спортивного сообщества. Они оба – наши воспитанники, выходцы из российской боксерской школы.

Все условия со стороны Международной ассоциации бокса созданы, предложения отправлены – ждем решения. Поверьте, Россию ждет самое грандиозное шоу в истории бокса!» – сказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев .

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев встречались дважды. Первый бой Бетербиев выиграл единогласным решением судей, а в реванше победил Бивол – оба поединка состоялись в Саудовской Аравии.

Тренер Бивола – о подготовке к трилогии с Бетербиевым: «Кондиции Димы составляют 60%»