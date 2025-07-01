Кремлев раскритиковал боксершу, давшую покурить орангутану: «Необходимо провести воспитательную беседу»

Умар Кремлев прокомментировал инцидент с боксершей, давшей покурить орангутану.

«Хочу обратиться ко всем спортсменам и напомнить, что вы – пример для других, за вами идут люди, и это большая ответственность. Думайте, какой пример вы даете молодежи.

Что касается этой ситуации: местной федерации бокса необходимо взять ее под контроль и провести разъяснительную беседу, объяснить, кто такой спортсмен и какие ценности он несет. Такое поведение недопустимо ни в боксерской семье, ни в каком‑либо другом виде спорта», – сказал президент IBA Умар Кремлев.

Ранее боксерша Анастасия Лучкина в соцсетях опубликовала видео, как в крымском зоопарке дала покурить электронную сигарету орангутангу.

Скандал в зоопарке: боксерша дала покурить орангутану в зоопарке – теперь у него пропал аппетит