Кремлев раскритиковал боксершу, давшую покурить орангутану: «Необходимо провести воспитательную беседу»
Умар Кремлев прокомментировал инцидент с боксершей, давшей покурить орангутану.
«Хочу обратиться ко всем спортсменам и напомнить, что вы – пример для других, за вами идут люди, и это большая ответственность. Думайте, какой пример вы даете молодежи.
Что касается этой ситуации: местной федерации бокса необходимо взять ее под контроль и провести разъяснительную беседу, объяснить, кто такой спортсмен и какие ценности он несет. Такое поведение недопустимо ни в боксерской семье, ни в каком‑либо другом виде спорта», – сказал президент IBA Умар Кремлев.
Ранее боксерша Анастасия Лучкина в соцсетях опубликовала видео, как в крымском зоопарке дала покурить электронную сигарету орангутангу.
Скандал в зоопарке: боксерша дала покурить орангутану в зоопарке – теперь у него пропал аппетит
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Матч ТВ»
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