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Умар Кремлев: «Олимпиада – уже не вершина спорта»

Кремлев высказался об отсутствии российских спортсменов на Олимпийских играх.

«Наши спортсмены никогда не останавливались. Они готовы соревноваться хоть сегодня, но только эти выступления должны проходить под нашим флагом и гимном. Сегодня российские спортсмены беспрепятственно участвуют в чемпионатах мира по боксу, крупных боях, и это то, как это должно быть во всех видах спорта – никакой дискриминации по национальному признаку!

Давайте будем честны – Олимпиада уже не вершина спорта. Посмотрите, как профессиональные лиги обогнали Олимпийские игры по зрелищности, призовым, организации. Политика двойных стандартов бывшего руководства МОК подрывает доверие к Олимпийским играм. Каждой международной федерации нужно срочно реформировать свои турниры, вводить солидные призовые – иначе они окончательно потеряют лучших спортсменов», – сказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Умар Кремлев: «Руководство МОК давно пора послать куда подальше. Там, где нет России, нет и настоящего спорта»

Кремлев – о бое Бетербиев – Бивол в России: «Все условия созданы, предложения отправлены – ждем решения»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
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