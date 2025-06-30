Хавьер Мендес: «Царукян доставит Топурии больше всего проблем. Он не будет стоять, а устроит войну»
Хавьер Мендес считает, что Царукян может стать серьезным испытанием для Топурии.
«Арман Царукян – именно тот, кто доставит больше всего проблем Топурии. Арман не собирается стоять напротив него. Он устроит войну.
Сможет ли Илия пережить постоянные атаки в грэпплинге? Это было бы испытание для него. Посмотрите, что он сделал с Чарльзом – Оливейра пришел за тейкдауном, а тот, черт возьми, перенаправил его на бой в стойке», – сказал тренер Хавьер Мендес.
Напомним, Топурия победил Чарльза Оливейру в главном событии UFC 317. Царукян был запасным бойцом поединка.
Топурия – о Царукяне: «Он всегда делает вес, когда знает, что не подерется. Его шокировал нокаут Оливейры, он выглядел испуганным»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
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