Хавьер Мендес: «Царукян доставит Топурии больше всего проблем. Он не будет стоять, а устроит войну»

Хавьер Мендес считает, что Царукян может стать серьезным испытанием для Топурии.

«Арман Царукян – именно тот, кто доставит больше всего проблем Топурии . Арман не собирается стоять напротив него. Он устроит войну.

Сможет ли Илия пережить постоянные атаки в грэпплинге? Это было бы испытание для него. Посмотрите, что он сделал с Чарльзом – Оливейра пришел за тейкдауном, а тот, черт возьми, перенаправил его на бой в стойке», – сказал тренер Хавьер Мендес .

Напомним, Топурия победил Чарльза Оливейру в главном событии UFC 317. Царукян был запасным бойцом поединка.

Топурия – о Царукяне: «Он всегда делает вес, когда знает, что не подерется. Его шокировал нокаут Оливейры, он выглядел испуганным»