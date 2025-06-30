Менеджер Царукяна: «Арману нужна одна победа, чтобы стать претендентом. В планах бой с соперником из топ-10»

Менеджер Армана Царукяна объяснил ситуацию со статусом бойца в UFC.

«В UFC ясно дали понять еще в январе, что Арману как минимум нужна одна победа, чтобы вновь стать претендентом. С того момента ничего не поменялось, поэтому в планах провести бой с соперником из топ-10», – сказал менеджер Царукяна Саят Абдрахманов.

Вчера президент UFC Дана Уайт заявил , что Царукян выбыл из поединка с Исламом Махачевым из-за проблем с весом.

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