Менеджер Царукяна: «Арману нужна одна победа, чтобы стать претендентом. В планах бой с соперником из топ-10»
Менеджер Армана Царукяна объяснил ситуацию со статусом бойца в UFC.
«В UFC ясно дали понять еще в январе, что Арману как минимум нужна одна победа, чтобы вновь стать претендентом. С того момента ничего не поменялось, поэтому в планах провести бой с соперником из топ-10», – сказал менеджер Царукяна Саят Абдрахманов.
Вчера президент UFC Дана Уайт заявил, что Царукян выбыл из поединка с Исламом Махачевым из-за проблем с весом.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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