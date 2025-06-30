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Менеджер Царукяна: «Арману нужна одна победа, чтобы стать претендентом. В планах бой с соперником из топ-10»

Менеджер Армана Царукяна объяснил ситуацию со статусом бойца в UFC.

«В UFC ясно дали понять еще в январе, что Арману как минимум нужна одна победа, чтобы вновь стать претендентом. С того момента ничего не поменялось, поэтому в планах провести бой с соперником из топ-10», – сказал менеджер Царукяна Саят Абдрахманов.

Вчера президент UFC Дана Уайт заявил, что Царукян выбыл из поединка с Исламом Махачевым из-за проблем с весом.

Хавьер Мендес: «Царукян доставит Топурии больше всего проблем. Он не будет стоять, а устроит войну»

Илия Топурия: «Арман Царукян – неуклюжий и скучный. Пусть встанет в очередь»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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