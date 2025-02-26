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Хукер ответил Царукяну: «Карма? Если бы только твой папа вытащил быстрее, чем длился твой бой»

Дэн Хукер ответил Арману Царукяну.

«Если бы только твой папа вытащил быстрее, чем длился твой последний бой. Стеклянные руки, хаха, стеклянный дом», − написал в соцсетях легковес UFC Дэн Хукер, который 9 марта должен был подраться с Джастином Гейджи, но выбыл из-за травмы руки.

Царукян − о вылете Хукера с боя против Гейджи: «Карма не ошибается. Большой рот и хрустальные руки»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Дэна Хукера
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