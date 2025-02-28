Хукер ответил Царукяну: «Я сломался в спарринге, а ты − подкатывая к Нине Драме»
Дэн Хукер ответил Арману Царукяну по поводу своей травмы.
Напомним, что ранее Арман Царукян высмеял Дэна Хукера за вылет с боя против Джастина Гейджи − в январе-2025 Хукер шутил над Царукяном, который выбыл с поединка против Ислама Махачева.
«Я сломал руку, готовясь к бою. Ты сломал спину, подкатывая к Нине Драме», − написал в соцсетях легковес UFC Дэн Хукер.
Царукян опроверг слухи, что травмировал спину во время интервью Нине Драме: «Я делаю это упражнение каждый день»
Царукян в шутку взял на удушающий прием Нину Драму: «Я травмировал спину из-за тебя»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Дэна Хукера
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