Абдель-Азиз – в соцсетях: «Махачев. Скоро»
Менеджер Махачева намекнул на скорый анонс боя.
«Махачев. Скоро», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.
Напомним, Ислам Махачев подерется с Джеком Делла Маддаленой за пояс полусреднего веса. Ожидается, что поединок состоится до конца года.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
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