Абдель-Азиз – в соцсетях: «Махачев. Скоро»

Менеджер Махачева намекнул на скорый анонс боя.

«Махачев . Скоро», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз .

Напомним, Ислам Махачев подерется с Джеком Делла Маддаленой за пояс полусреднего веса. Ожидается, что поединок состоится до конца года.

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