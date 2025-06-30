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Абдель-Азиз – в соцсетях: «Махачев. Скоро»

Менеджер Махачева намекнул на скорый анонс боя.

«Махачев. Скоро», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.

Напомним, Ислам Махачев подерется с Джеком Делла Маддаленой за пояс полусреднего веса. Ожидается, что поединок состоится до конца года.

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Илия Топурия: «Если честно, из всех разговоров, которые у меня были с UFC, не думаю, что бой с Махачевым состоится»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
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