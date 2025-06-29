  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Илия Топурия: «Если честно, то из всех разговоров, которые у меня были с UFC, я не думаю, что бой с Махачевым состоится»
5

Илия Топурия: «Если честно, то из всех разговоров, которые у меня были с UFC, я не думаю, что бой с Махачевым состоится»

Илия Топурия не верит, что UFC организует бой с Исламом Махачевым.

«Если честно, то из всех разговоров, которые у меня были с UFC, я не думаю, что бой с Махачевым состоится.

Я удивлюсь, если мне позвонят и скажут обратное. Я бы с удовольствием подрался с Исламом. Никаких проблем. Но это соревнования. Не собираюсь тратить свое время на все это. Я опасен и готов драться, жду.

Если в UFC хотят, чтобы этот бой состоялся, они это сделают», – сказал чемпион UFC в легком весе Илия Топурия.

Напомним, Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру на UFC 317 и стал чемпионом легкого веса. Ожидается, что следующим соперником Ислама Махачева станет обладатель пояса в полусреднем весе Джек Делла Маддалена.

Менеджер Топурии – о бое с Махачевым: «Став чемпионом в трех категориях, Илия будет в списке величайших»

Илия Топурия: «Если Махачев победит, может подраться со мной. А если проиграет, то пусть встанет в очередь»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
logoMMA
logoИслам Махачев
logoUFC
logoИлия Топурия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Махачев – о визите Кэмпбелла в Дагестан: «Все думают, что он уговаривал меня подраться с Топурией. Но мы говорили о полусреднем весе»
426 июня, 08:10
«Нужно пробивать корпус. Это поможет остановить тейкдауны». Топурия дал совет Маддалене перед боем с Махачевым
3625 июня, 18:00
Менеджер Махачева: «Топурия в полусреднем весе? Ерунда. Он же малюсенький»
224 июня, 16:25
Главные новости
Чемпион PFL Рабаданов считает, что победил бы Топурию: «Я быстрее, бью тяжелее и на ногах подвижнее. Уверен, что могу пробить его»
521 минуту назад
Пимблетт – о Топурии: «Хочу его изуродовать. Прикончил бы его за минуту до конца боя. После того, как 700 раз ударил бы его локтем»
936 минут назад
Топурия не хочет реванш с Волкановски в легком весе: «Мы не сделаем это для него»
6сегодня, 07:19
Джейк Пол победил Хулио Сезара Чавеса-младшего в главном событии вечера бокса в Анахайме
7сегодня, 07:08
Илия Топурия: «Волкановски, Холлоуэй и Оливейра – не многие могут похвастаться таким послужным списком. Хочу нокаутировать Пимблетта в Испании»
16сегодня, 07:01
Пантожа требует второе место в рейтинге P4P: «Единственный парень, который может быть выше меня – Махачев. Пора начать уважать наилегчайший вес»
11сегодня, 06:47
Пантожа – Двалишвили: «Я не буду подниматься. Не хочу драться с тобой». Мераб ответил: «Тоже не хочу этот бой»
4сегодня, 06:36
Илия Топурия: «Я сказал, что прикончу Оливейру в первом раунде – и сделал это»
24сегодня, 06:24
Пимблетт – о Топурии: «Я поставлю эту маленькую сучку на место. Назначьте бой!»
9сегодня, 06:18
Уайт – о Царукяне: «У парня была возможность бороться за титул, но он не сделал вес. Это худшее, что могло случиться»
14сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49