Илия Топурия: «Если честно, то из всех разговоров, которые у меня были с UFC, я не думаю, что бой с Махачевым состоится»

Илия Топурия не верит, что UFC организует бой с Исламом Махачевым.

«Если честно, то из всех разговоров, которые у меня были с UFC, я не думаю, что бой с Махачевым состоится.

Я удивлюсь, если мне позвонят и скажут обратное. Я бы с удовольствием подрался с Исламом. Никаких проблем. Но это соревнования. Не собираюсь тратить свое время на все это. Я опасен и готов драться, жду.

Если в UFC хотят, чтобы этот бой состоялся, они это сделают», – сказал чемпион UFC в легком весе Илия Топурия .

Напомним, Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру на UFC 317 и стал чемпионом легкого веса. Ожидается, что следующим соперником Ислама Махачева станет обладатель пояса в полусреднем весе Джек Делла Маддалена .

Менеджер Топурии – о бое с Махачевым: «Став чемпионом в трех категориях, Илия будет в списке величайших»

Илия Топурия: «Если Махачев победит, может подраться со мной. А если проиграет, то пусть встанет в очередь»