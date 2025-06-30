Фото
4

Махачев выложил в соцсетях хачапури и грузинскую газировку: «Мы празднуем»

Махачев выложил в соцсетях фото хачапури после победы Топурии над Оливейрой.

«Мы празднуем», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Ислам Махачев.

Напомним, вчера испано-грузинский боец Илия Топурия выиграл пояс легкого веса, победив в главном событии UFC 317 бразильца Чарльза Оливейру.

«Я положу тебе яйца на лоб!» Топурия эпично забрал еще один пояс UFC и чуть не устроил драку в октагоне

Илия Топурия: «Если честно, из всех разговоров, которые у меня были с UFC, не думаю, что бой с Махачевым состоится»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Ислама Махачева
logoИслам Махачев
logoUFC
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Пантожа требует второе место в рейтинге P4P: «Единственный парень, который может быть выше меня – Махачев. Пора начать уважать наилегчайший вес»
16вчера, 06:47
Махачев – о поединке Вана и Ройвала: «Что за бой! Безумные мухачи!»
вчера, 03:55
Уайт – о предложении Махачева устроить бой с Маддаленой на «Мэдисон-сквер-гарден»: «На 100% отличная идея»
628 июня, 17:21
Главные новости
Магомед Анкалаев не подерется с Иржи Прохазкой (ТАСС)
10 минут назад
Хавьер Мендес: «Царукян доставит Топурии больше всего проблем. Он не будет стоять, а устроит войну»
348 минут назад
Топурия не считает себя непобедимым: «Совсем наоборот. Чувствую, что меня можно одолеть, и именно поэтому так усердно тренируюсь»
5сегодня, 08:02
Календарь боев в MMA и боксе в июне-2025
95сегодня, 08:00
Уайт – о требовании Гейджи назначить ему титульный бой: «Если ты думаешь о выходе на пенсию, то, наверное, стоит уйти.. Такие ультиматумы – это довольно странно»
2сегодня, 07:19
Топурии не интересен бой с Гейджи: «Дивизиону нужна новая кровь, а не парни, которых мы привыкли видеть»
4сегодня, 07:02
Топурия – о третьем поясе: «UFC попросили меня не говорить об этом после боя. Я пообещал»
25вчера, 18:02
О’Мэлли – во время боя Топурии на UFC 317: «Слава Богу, он не принял мой вызов»
21вчера, 16:58
Александр Волков: «Искренне считаю, что победил Гана. Была очень сложная подготовка – травма колена и много психологических сложностей»
6вчера, 15:22
Антонио Бандерас: «Поздравляю Топурию с победой. Матадор снова сделал это». Илия ответил: «В следующий раз выходим на бой вместе»
8вчера, 14:16
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49