Махачев выложил в соцсетях хачапури и грузинскую газировку: «Мы празднуем»
Махачев выложил в соцсетях фото хачапури после победы Топурии над Оливейрой.
«Мы празднуем», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Ислам Махачев.
Напомним, вчера испано-грузинский боец Илия Топурия выиграл пояс легкого веса, победив в главном событии UFC 317 бразильца Чарльза Оливейру.
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Илия Топурия: «Если честно, из всех разговоров, которые у меня были с UFC, не думаю, что бой с Махачевым состоится»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Ислама Махачева
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