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Пантожа требует второе место в рейтинге P4P: «Единственный парень, который может быть выше меня – Махачев. Пора начать уважать наилегчайший вес»

Алешандре Пантожа раскритиковал рейтинг P4P UFC.

«Пора начать уважать наилегчайший вес. Почему я не на второй строчке P4P? Сразу за Исламом Махачевым. Не понимаю. Пять титульных боев, восемь побед подряд. Цифры не врут. Единственный парень, который может быть выше меня – Махачев.

Я пытаюсь понять рейтинг лучших бойцов вне весовой категории. Эти парни хотят, чтобы я побил Джека Делла Маддалену? Это безумие», – сказал девятый номер рейтинга P4P и чемпион наилегчайшего дивизиона UFC Алешандре Пантожа.

Напомним, Алешандре Пантожа задушил Кай Кара-Франса в соглавном поединке UFC 317.

Пантожа – Двалишвили: «Я не буду подниматься. Не хочу драться с тобой». Мераб ответил: «Тоже не хочу этот бой»

Джошуа Ван: «Победитель титульного боя должен встретиться со мной»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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