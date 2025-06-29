Пантожа требует второе место в рейтинге P4P: «Единственный парень, который может быть выше меня – Махачев. Пора начать уважать наилегчайший вес»
Алешандре Пантожа раскритиковал рейтинг P4P UFC.
«Пора начать уважать наилегчайший вес. Почему я не на второй строчке P4P? Сразу за Исламом Махачевым. Не понимаю. Пять титульных боев, восемь побед подряд. Цифры не врут. Единственный парень, который может быть выше меня – Махачев.
Я пытаюсь понять рейтинг лучших бойцов вне весовой категории. Эти парни хотят, чтобы я побил Джека Делла Маддалену? Это безумие», – сказал девятый номер рейтинга P4P и чемпион наилегчайшего дивизиона UFC Алешандре Пантожа.
Напомним, Алешандре Пантожа задушил Кай Кара-Франса в соглавном поединке UFC 317.
Пантожа – Двалишвили: «Я не буду подниматься. Не хочу драться с тобой». Мераб ответил: «Тоже не хочу этот бой»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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