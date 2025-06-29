Арман Царукян: «Оливейра и не должен был драться за титул. Я могу финишировать Топурию»
Арман Царукян прокомментировал победу Илии Топурии над Чарльзом Оливейрой.
«Чарльз и не должен был драться за титул. Я могу финишировать Илию, все просто. И он знает это. Поэтому избегает настоящего первого претендента», – написал боец UFC Арман Царукян.
На UFC 317 в Лас-Вегасе Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру.
Царукян должен был подраться с Исламом Махачевым в январе-2025, но выбыл за день до боя из-за травмы спины.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Армана Царукяна
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