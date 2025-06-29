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Топурия – о Царукяне: «Он всегда делает вес, когда знает, что не подерется. Его шокировал нокаут Оливейры, он выглядел испуганным»

Илия Топурия считает, что Арман Царукян его боится .

«Он выглядел испуганным. Армана шокировал этот нокаут. На его лице было написано: «Я собирался выйти на замену в этому бою, но, слава Богу, с Чарльзом ничего не случилось, ведь это мог бы быть я».

Он всегда делает вес, когда знает, что не подерется», – сказал чемпион UFC Илия Топурия.

Напомним, Арман Царукян был официально запасным бойцом в поединке Топурии и Оливейры, закончившемся победой грузинского бойца.

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Арман Царукян: «Оливейра и не должен был драться за титул. Я могу финишировать Топурию»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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