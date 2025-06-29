Уайт – о Царукяне: «У парня была возможность бороться за титул, но он не сделал вес. Это худшее, что могло случиться»

Дана Уайт заявил, что Арман Царукян не сделал вес к бою с Исламом Махачевым.

«У парня была возможность бороться за титул, но он не сделал вес. Хуже ничего быть не могло...

Сейчас он сделал вес, так что это определенно шаг в правильном направлении», – заявил президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после UFC 317.

Царукян должен был подраться с Исламом Махачевым в январе-2025, но выбыл за день до боя из-за травмы спины.

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