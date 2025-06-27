Илья Топурия: «Арман Царукян – неуклюжий и скучный. Пусть встанет в очередь»

Илия Топурия высказался об Армане Царукяне.

«Арман Царукян – неуклюжий и скучный. Пусть встанет в очередь. Желающих побороться за титул много, Царукянна нужно поморозить», – сказал боец UFC Илия Топурия.

В ночь на 29 июня Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс в легком весе. Поединок возглавит турнир UFC 317 в Лас-Вегасе.

Арман Царукян должен был подраться с Исламом Махачевым в январе-2025, но выбыл за день до боя из-за травмы спины.

Топурия обещает вырубить Оливейру уже в первом раунде. Сказочник?