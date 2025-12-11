  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Белаз – о возможном бое с Чимаевым в UFC: «Хотел бы провести бой за пояс, когда дорасту до этого уровня»
14

Белаз – о возможном бое с Чимаевым в UFC: «Хотел бы провести бой за пояс, когда дорасту до этого уровня»

Ковалев рассказал, что хотел бы подраться с Чимаевым.

Владислав Ковалев высказался о возможном переходе в UFC и бое с Хамзатом Чимаевым.

– Может быть такое, что в 2026-м вы не попадете в UFC, но будете комфортно себя чувствовать в российских лигах?

– Я себя и так хорошо чувствую. И могу долго так чувствовать себя. Просто есть цель: я хочу в UFC, хочу быть чемпионом. Реализоваться как спортсмену. Я хочу стать чемпионом UFC, и я уверен, что у меня это получится.

– Чемпион UFC в вашем весе Хамзат Чимаев. Можете представить себе бой с ним?

– Слушай, да все реально. Мне интересно с чемпионом подраться, даже если это будет Чимаев, понимаешь. Ты же потихоньку заходишь на этот Олимп. Хамзат Чимаев сразу стал чемпионом? Хамзат Чимаев очень долго туда вскарабкивался. Некрасиво так громко говорить, мол, я бы сейчас с Чимаевым был готов. Когда я буду претендентом на чемпионский титул, тогда и мой уровень вырастет. И этим наш поединок будет интересен

– Представляете, как останавливаете его тейкдаун?

– Да все возможно. К каждому сопернику можно подготовиться. Падают все, проигрывают все, ну реально. Пока есть Армен Петросян, которого нужно победить, а потом просто подняться на ступеньку выше и пойти дальше, – сказал Ковалев.

Титульный поединок в среднем весе между Владиславом Ковалевым и Арменом Петросяном возглавит турнир RCC 24.

Белаз – об отказе Исмаилова от боя: «Прячешься за цифрами – твое дело. Снимайся в фильмах – только без слов в мою сторону»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
logoMMA
logoUFC
logoХамзат Чимаев
logoВладислав Ковалев
logoАрмен Петросян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Лишь один чемпион UFC на конец 2024-го среди мужчин сохранил титул по итогам текущего года – Алекс Перейра
9 декабря, 17:00
Хамзат Чимаев: «Поздравляю Яна, потрясающий бой. Мерабу скорейшего выздоровления и вернуться сильнее»
9 декабря, 13:38
Обновленный рейтинг P4P UFC: Ян – шестой, Двалишвили – восьмой. Чимаев попал в топ-3
9 декабря, 08:50Фото
Главные новости
UFC on ESPN 73: Ройвал подерется с Капе, Чикадзе против Валлехоса, Амосов – Мэгни
вчера, 21:25
Вадим Немков победил Ренана Феррейру удушающим приемом и завоевал пояс чемпиона PFL
вчера, 21:20
PFL Champions Series 4: Немков задушил Феррейру, Сайборг победила Коллинс и другие бои
вчера, 19:50
Россия стала первой в медальном зачете на ЧМ-2025 по боксу. Казахстан – на втором месте
вчера, 17:30
Финалы ЧМ-2025 по боксу: Суров нокаутировал Маханова, Гаджимагомедов победил Хабибулаева и другие
вчера, 17:00
Усман Нурмагомедов – о следующем сопернике Махачева: «Гэрри недавно проиграл, Рахмонов год не дрался. А бой с Камару – это поединок за наследие»
вчера, 15:35
Деметриус Джонсон: «Пол вполне может нокаутировать Джошуа. Энтони уже вырубали довольно странными ударами»
вчера, 15:00
Рахмонов – Бакли: «Ты живешь в иллюзиях. Я лучше подерусь с Усманом, который только что надрал тебе зад»
вчера, 14:00
Генри Сехудо: «Царукян не подрался, когда UFC нуждался в этом. Понимаю, почему ему не дали титульник»
вчера, 12:50
Умар Кремлев: «Я возглавил IBA, когда ассоциация находилась в стадии банкротства. И сделал из нее лучшую боксерскую организацию»
вчера, 12:25
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото