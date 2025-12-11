Белаз – о возможном бое с Чимаевым в UFC: «Хотел бы провести бой за пояс, когда дорасту до этого уровня»

Ковалев рассказал, что хотел бы подраться с Чимаевым.

Владислав Ковалев высказался о возможном переходе в UFC и бое с Хамзатом Чимаевым.

– Может быть такое, что в 2026-м вы не попадете в UFC, но будете комфортно себя чувствовать в российских лигах?

– Я себя и так хорошо чувствую. И могу долго так чувствовать себя. Просто есть цель: я хочу в UFC, хочу быть чемпионом. Реализоваться как спортсмену. Я хочу стать чемпионом UFC, и я уверен, что у меня это получится.

– Чемпион UFC в вашем весе Хамзат Чимаев. Можете представить себе бой с ним?

– Слушай, да все реально. Мне интересно с чемпионом подраться, даже если это будет Чимаев, понимаешь. Ты же потихоньку заходишь на этот Олимп. Хамзат Чимаев сразу стал чемпионом? Хамзат Чимаев очень долго туда вскарабкивался. Некрасиво так громко говорить, мол, я бы сейчас с Чимаевым был готов. Когда я буду претендентом на чемпионский титул, тогда и мой уровень вырастет. И этим наш поединок будет интересен

– Представляете, как останавливаете его тейкдаун?

– Да все возможно. К каждому сопернику можно подготовиться. Падают все, проигрывают все, ну реально. Пока есть Армен Петросян , которого нужно победить, а потом просто подняться на ступеньку выше и пойти дальше, – сказал Ковалев.

Титульный поединок в среднем весе между Владиславом Ковалевым и Арменом Петросяном возглавит турнир RCC 24.

