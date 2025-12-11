Дэн Хукер: «Царукян – проблема, все в дивизионе избегают его»
Хукер высказался о перспективах Царукяна.
Дэн Хукер считает, что Илия Топурия избегает боя с Арманом Царукяном.
«Есть причина, по которой Илия не хочет драться с ним. Арман – проблема, все в дивизионе избегают его. Илия взял перерыв, а двое других не хотят с ним драться», – сказал Хукер.
Чемпион легкого дивизиона Топурия ранее взял паузу в выступлениях. За временный пояс подерутся Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи. Царукян в ноябре победил Хукера.
Ислам Махачев: «Пусть организация обижается, но сейчас все больше непонятных боев. Царукян должен был драться за пояс»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости