Дэн Хукер: «Царукян – проблема, все в дивизионе избегают его»

Хукер высказался о перспективах Царукяна.

Дэн Хукер считает, что Илия Топурия избегает боя с Арманом Царукяном .

«Есть причина, по которой Илия не хочет драться с ним. Арман – проблема, все в дивизионе избегают его. Илия взял перерыв, а двое других не хотят с ним драться», – сказал Хукер.

Чемпион легкого дивизиона Топурия ранее взял паузу в выступлениях. За временный пояс подерутся Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи. Царукян в ноябре победил Хукера.

