О’Мэлли – во время боя Топурии на UFC 317: «Слава Богу, он не принял мой вызов»
Шон О’Мэлли пошутил, что не хотел бы драться с Илией Топурией.
«Слава Богу, он не принял мой вызов», – отреагировал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли на победу нокаутом Илии Топурии над Чарльзом Оливейрой на UFC 317.
8 доказательств, что Топурия – новый Конор. Даже если плохой
Топурия – о Царукяне: «Он всегда делает вес, когда знает, что не подерется. Его шокировал нокаут Оливейры, он выглядел испуганным»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости