Топурия – о третьем поясе: «UFC попросили меня не говорить об этом после боя. Я пообещал»

Илия Топурия признался, что думал о возможности завоевания третьего пояса UFC.

«Не собираюсь драться в следующем бою с Пимблеттом . Но, надеюсь, он получит шанс после следующей победы. Дал ему прозвище «Прыщ».

Кого хочу видеть следующим соперником? Не знаю. В этом спорте больше нет легенд. Но, если бы выбирал я, то все же это был бы Пэдди. Потому что очень хочется вмазать ему по лицу. Я знаю, что могу сделать с ним все, чего только пожелаю.

Поход за третьим поясом? Я думал об этом. Но UFC попросили меня не говорить об этом после боя. Я пообещал», – сказал чемпион UFC Илия Топурия .

Напомним, Топурия победил Чарльза Оливейру в главном событии UFC 317 и выиграл титул чемпиона легкого дивизиона. Ранее Илия владел поясом полулегкого веса.

Топурия оскорбил и толкнул Пимблетта во время стердауна: «Порву тебе очко, маленькая сучка. Я положу свои яйца на твой лоб»

Пимблетт – о Топурии: «Хочу его изуродовать. Прикончил бы его за минуту до конца боя. После того, как 700 раз ударил бы локтем»