Топурия – о третьем поясе: «UFC попросили меня не говорить об этом после боя. Я пообещал»
«Не собираюсь драться в следующем бою с Пимблеттом. Но, надеюсь, он получит шанс после следующей победы. Дал ему прозвище «Прыщ».
Кого хочу видеть следующим соперником? Не знаю. В этом спорте больше нет легенд. Но, если бы выбирал я, то все же это был бы Пэдди. Потому что очень хочется вмазать ему по лицу. Я знаю, что могу сделать с ним все, чего только пожелаю.
Поход за третьим поясом? Я думал об этом. Но UFC попросили меня не говорить об этом после боя. Я пообещал», – сказал чемпион UFC Илия Топурия.
Напомним, Топурия победил Чарльза Оливейру в главном событии UFC 317 и выиграл титул чемпиона легкого дивизиона. Ранее Илия владел поясом полулегкого веса.
Топурия оскорбил и толкнул Пимблетта во время стердауна: «Порву тебе очко, маленькая сучка. Я положу свои яйца на твой лоб»
Пимблетт – о Топурии: «Хочу его изуродовать. Прикончил бы его за минуту до конца боя. После того, как 700 раз ударил бы локтем»