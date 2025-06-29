Антонио Бандерас: «Поздравляю Топурию с победой. Матадор снова сделал это». Илия ответил: «В следующий раз выходим на бой вместе»

Актер Антонио Бандерас поздравил Илию Топурию с новым титулом в UFC.

«Поздравляем Илию Топурию с огромной победой, одержанной в Лас-Вегасе. Впечатляет. Матадор сделал это снова. Молодец, друг!» – написал в соцсетях испанский актер.

Топурия отреагировал: «Спасибо, мой друг. В следующий раз выходим на бой вместе».

Напомним, Топурия победил Чарльза Оливейру в главном событии UFC 317 и выиграл пояс чемпиона легкого веса.

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