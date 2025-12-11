Сехудо сказал, кто может победить Яна: «Наверное, только Умар Нурмагомедов»
Генри Сехудо сказал, кто мог бы победить Петра Яна.
«Даже не знаю, кто сейчас может победить Петра. Наверное, только Умар Нурмагомедов. Но и это не точно, Петр очень жесткий, крутой тип», – сказал Сехудо.
Ян победил Мераба Двалишвили единогласным решением судей на UFC 323.
Хамзин – о словах Яну «Выйди и дай #####» перед последним раундом с Мерабом: «В разных передрягах были. Почувствовал, что надо зарядить»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
