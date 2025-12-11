Царукян проведет еще одну схватку по грэпплингу.

Арман Царукян проведет схватку по грэпплингу против Абдул-Азиза Абдулвахабова 17 декабря в Москве на турнире ACBJJ 20.

Также 30 декабря Царукян встретится в матче по грэпплингу с Шарой Буллетом в Ереване.

22 ноября Царукян победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Он идет на серии из пяти побед.

Уайт – о Царукяне: «Мы его не уволили, у нас с ним все в порядке. Он знает, что происходило за кулисами, мы знаем»