Арман Царукян проведет схватку по грэпплингу против Абдул-Азиза Абдулвахабова 17 декабря
Царукян проведет еще одну схватку по грэпплингу.
Арман Царукян проведет схватку по грэпплингу против Абдул-Азиза Абдулвахабова 17 декабря в Москве на турнире ACBJJ 20.
Также 30 декабря Царукян встретится в матче по грэпплингу с Шарой Буллетом в Ереване.
22 ноября Царукян победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Он идет на серии из пяти побед.
Уайт – о Царукяне: «Мы его не уволили, у нас с ним все в порядке. Он знает, что происходило за кулисами, мы знаем»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ACBJJ
