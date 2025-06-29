  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Чемпион PFL Рабаданов считает, что победил бы Топурию: «Я быстрее, бью тяжелее и на ногах подвижнее. Уверен, что могу пробить его»
5

Чемпион PFL Рабаданов считает, что победил бы Топурию: «Я быстрее, бью тяжелее и на ногах подвижнее. Уверен, что могу пробить его»

Чемпион PFL Рабаданов уверен, что победил бы Топурию.

«Начал задумываться, как бы сложился мой бой с Топурией. Смотрю, как он дерется, и считаю, что у меня есть основания по нему попасть. Я тяжело бью, могу пошатнуть любого. Топурия сам пропускает очень много, а после моих ударов... Такого монстра как Кевин Ли, а у нас разница в 15-16 кг – я его с джеба. А Топурия намного меньше, на нем мои удары еще ощутимее будут. Я более чем уверен, что могу пробить его.  

Не знал, что у Топурии столько фанатов из Казахстана. Или они сильно болеют за Илию или против меня, я пока не разобрался. Куча негативных сообщений, не знаю, что я этим людям сделал. Но уверен, что он не устоит. Я быстрее, бью тяжелее и на ногах подвижнее. Так просто стоять перед ним, чтобы он попал – такого не будет никогда. Я буду раздергивать и приму бой на встречных курсах. Я бы заставил его отступать.

Тренер мой говорит про Топурию: «Его надо быстро упаковать в первом раунде и домой». Я отвечаю: «Заказ принят», – сказал чемпион PFL Гаджи Рабаданов.

Напомним, Илия Топурия победил Чарльза Оливейру в главном событии UFC 317 и стал чемпионом легкого веса.

Илия Топурия: «Если честно, то из всех разговоров, которые у меня были с UFC, я не думаю, что бой с Махачевым состоится»

Пимблетт – о Топурии: «Хочу его изуродовать. Прикончил бы его за минуту до конца боя. После того, как 700 раз ударил бы его локтем»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
logoUFC
Гаджи Рабаданов
logoMMA
logoИлия Топурия
PFL
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Топурия не хочет реванш с Волкановски в легком весе: «Мы не сделаем это для него»
6сегодня, 07:19
Илия Топурия: «Волкановски, Холлоуэй и Оливейра – не многие могут похвастаться таким послужным списком. Хочу нокаутировать Пимблетта в Испании»
16сегодня, 07:01
Илия Топурия: «Я сказал, что прикончу Оливейру в первом раунде – и сделал это»
24сегодня, 06:24
Главные новости
Пимблетт – о Топурии: «Хочу его изуродовать. Прикончил бы его за минуту до конца боя. После того, как 700 раз ударил бы его локтем»
936 минут назад
Илия Топурия: «Если честно, то из всех разговоров, которые у меня были с UFC, я не думаю, что бой с Махачевым состоится»
546 минут назад
Топурия не хочет реванш с Волкановски в легком весе: «Мы не сделаем это для него»
6сегодня, 07:19
Джейк Пол победил Хулио Сезара Чавеса-младшего в главном событии вечера бокса в Анахайме
7сегодня, 07:08
Илия Топурия: «Волкановски, Холлоуэй и Оливейра – не многие могут похвастаться таким послужным списком. Хочу нокаутировать Пимблетта в Испании»
16сегодня, 07:01
Пантожа требует второе место в рейтинге P4P: «Единственный парень, который может быть выше меня – Махачев. Пора начать уважать наилегчайший вес»
11сегодня, 06:47
Пантожа – Двалишвили: «Я не буду подниматься. Не хочу драться с тобой». Мераб ответил: «Тоже не хочу этот бой»
4сегодня, 06:36
Илия Топурия: «Я сказал, что прикончу Оливейру в первом раунде – и сделал это»
24сегодня, 06:24
Пимблетт – о Топурии: «Я поставлю эту маленькую сучку на место. Назначьте бой!»
9сегодня, 06:18
Уайт – о Царукяне: «У парня была возможность бороться за титул, но он не сделал вес. Это худшее, что могло случиться»
14сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49