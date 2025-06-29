Чемпион PFL Рабаданов считает, что победил бы Топурию: «Я быстрее, бью тяжелее и на ногах подвижнее. Уверен, что могу пробить его»

Чемпион PFL Рабаданов уверен, что победил бы Топурию.

«Начал задумываться, как бы сложился мой бой с Топурией. Смотрю, как он дерется, и считаю, что у меня есть основания по нему попасть. Я тяжело бью, могу пошатнуть любого. Топурия сам пропускает очень много, а после моих ударов... Такого монстра как Кевин Ли, а у нас разница в 15-16 кг – я его с джеба. А Топурия намного меньше, на нем мои удары еще ощутимее будут. Я более чем уверен, что могу пробить его.

Не знал, что у Топурии столько фанатов из Казахстана. Или они сильно болеют за Илию или против меня, я пока не разобрался. Куча негативных сообщений, не знаю, что я этим людям сделал. Но уверен, что он не устоит. Я быстрее, бью тяжелее и на ногах подвижнее. Так просто стоять перед ним, чтобы он попал – такого не будет никогда. Я буду раздергивать и приму бой на встречных курсах. Я бы заставил его отступать.

Тренер мой говорит про Топурию: «Его надо быстро упаковать в первом раунде и домой». Я отвечаю: «Заказ принят», – сказал чемпион PFL Гаджи Рабаданов .

Напомним, Илия Топурия победил Чарльза Оливейру в главном событии UFC 317 и стал чемпионом легкого веса.

Илия Топурия: «Если честно, то из всех разговоров, которые у меня были с UFC, я не думаю, что бой с Махачевым состоится»

Пимблетт – о Топурии: «Хочу его изуродовать. Прикончил бы его за минуту до конца боя. После того, как 700 раз ударил бы его локтем»