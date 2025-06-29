Топурия не хочет реванш с Волкановски в легком весе: «Мы не сделаем это для него»

Илия Топурия исключает возможность реванша с Александром Волкановски.

«Третий заход Волкановски за титулом легкого веса? Нет-нет-нет. Мы не сделает это для него», – сказал чемпион UFC в легком весе Илия Топурия .

Ранее Волкановски дрался с Топурией за пояс полулегкого дивизиона, а также дважды с Исламом Махачевым за титул легкого веса, но проиграл все три боя.

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