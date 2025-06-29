Илия Топурия: «Я сказал, что прикончу Оливейру в первом раунде – и сделал это»

Илия Топурия прокомментировал победу над Чарльзом Оливейрой.

«Я сказал, что прикончу Оливейру в первом раунде – и сделал это. Они всегда называют меня сумасшедшим, а потом понимают, что это не так», – сказал чемпион UFC Илия Топурия .

Напомним, Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде на UFC 317.

«Я положу тебе яйца на лоб!» Топурия эпично забрал еще один пояс UFC и чуть не устроил драку в октагоне

Пимблетт – о Топурии: «Я поставлю эту маленькую сучку на место. Назначьте бой!»