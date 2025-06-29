Илия Топурия: «Я сказал, что прикончу Оливейру в первом раунде – и сделал это»
Илия Топурия прокомментировал победу над Чарльзом Оливейрой.
«Я сказал, что прикончу Оливейру в первом раунде – и сделал это. Они всегда называют меня сумасшедшим, а потом понимают, что это не так», – сказал чемпион UFC Илия Топурия.
Напомним, Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде на UFC 317.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Илии Топурии
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