Пимблетт – о Топурии: «Хочу его изуродовать. Прикончил бы его за минуту до конца боя. После того, как 700 раз ударил бы его локтем»

Пэдди Пимблетт заявил, что хочет изуродовать Илию Топурию.

«Ненавижу его. Я бы даже не хотел быстро его прикончить. Лучше за минуту до конца боя. После того, как ударил бы его локтем 700 раз. Хочу его изуродовать», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт .

После UFC 317 Илия Топурия вызвал на стердаун Пэдди Пимблетта, в ходе которого завязалась потасовка.

Илия Топурия: «Если честно, то из всех разговоров, которые у меня были с UFC, я не думаю, что бой с Махачевым состоится»

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