Пимблетт – о Топурии: «Хочу его изуродовать. Прикончил бы его за минуту до конца боя. После того, как 700 раз ударил бы его локтем»
Пэдди Пимблетт заявил, что хочет изуродовать Илию Топурию.
«Ненавижу его. Я бы даже не хотел быстро его прикончить. Лучше за минуту до конца боя. После того, как ударил бы его локтем 700 раз. Хочу его изуродовать», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт.
После UFC 317 Илия Топурия вызвал на стердаун Пэдди Пимблетта, в ходе которого завязалась потасовка.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
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