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Менеджер Топурии – о бое с Махачевым: «Став чемпионом в трех категориях, Илия будет в списке величайших»

Менеджер Топурии объяснил значимость поединка Илии с Исламом Махачевым.

«Все хотят увидеть бой Топурии и Махачева. Думаю, однажды их пути пересекутся. Я не знаю, в каком весе это произойдет.

Если они оба будут с поясами, тогда их поединок будет одним из самых громких в истории. Став чемпионом в трех категориях, Топурия окажется в списке величайших. Это будет означать, что Илия на другом уровне», – сказал менеджер Абе Кава.

Напомним, предстоящей ночью Топурия подерется за пояс легкого веса с Чарльзом Оливейрой. Поединок Махачева за титул полусреднего дивизиона с Джеком Делла Маддаленой ожидается до конца года.

Илия Топурия: «Если Махачев победит, может подраться со мной. А если проиграет, то пусть встанет в очередь»

«Нужно пробивать корпус. Это поможет остановить тейкдауны». Топурия дал совет Маддалене перед боем с Махачевым

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
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