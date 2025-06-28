Менеджер Топурии – о бое с Махачевым: «Став чемпионом в трех категориях, Илия будет в списке величайших»

Менеджер Топурии объяснил значимость поединка Илии с Исламом Махачевым.

«Все хотят увидеть бой Топурии и Махачева . Думаю, однажды их пути пересекутся. Я не знаю, в каком весе это произойдет.

Если они оба будут с поясами, тогда их поединок будет одним из самых громких в истории. Став чемпионом в трех категориях, Топурия окажется в списке величайших. Это будет означать, что Илия на другом уровне», – сказал менеджер Абе Кава.

Напомним, предстоящей ночью Топурия подерется за пояс легкого веса с Чарльзом Оливейрой . Поединок Махачева за титул полусреднего дивизиона с Джеком Делла Маддаленой ожидается до конца года.

Илия Топурия: «Если Махачев победит, может подраться со мной. А если проиграет, то пусть встанет в очередь»

«Нужно пробивать корпус. Это поможет остановить тейкдауны». Топурия дал совет Маддалене перед боем с Махачевым