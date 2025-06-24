Менеджер Махачева: «Топурия в полусреднем весе? Ерунда. Он же малюсенький»

Менеджер Махачева прокомментировал слова Топурии о переходе в полусредний вес.

«Никак абсолютно не реагируем на это. Он просто много болтает, пытался к себе внимание привлечь. Но мы же не первый день в этом спорте.

Подняться в полусредний вес? Ерунда. Он же малюсенький. Он не сможет этого сделать», – сказал менеджер Ислама Махачева Ризван Магомедов.

В ночь на 29 июня Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за титул легкого веса.

Топурия – о полусреднем дивизионе: «Если у вас есть такой чемпион, как Белал, то все довольно просто. Можно пойти, дать ему пощечину, получить титул и все»