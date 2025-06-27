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Илия Топурия: «Если Махачев победит, может подраться со мной. А если проиграет, то пусть встанет в очередь»

Илья Топурия высказался о возможном бое с Исламом Махачевым.

«Если Ислам победит, он может прийти и подраться со мной. А если проиграет, то пусть встанет в очередь», – сказал боец UFC Илия Топурия.

В ночь на 29 июня Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс в легком весе. Поединок возглавит турнир UFC 317 в Лас-Вегасе.

Махачев оставил пояс UFC в мае. Ранее он сообщил, что попросил руководство UFC назначить поединок с Джеком Делла Маддаленой на ноябрь.

Топурия дал характеристику бойцам UFC: «Гейджи – боксерская груша, Махачев – марионетка. Пимблетт – блондинка»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Альваро Колменеро
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