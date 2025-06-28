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Уайт – о предложении Махачева устроить бой с Маддаленой на «Мэдисон-сквер-гарден»: «На 100% отличная идея»

Дана Уайт оценил идею Махачева о проведении боя с Маддаленой в Нью-Йорке.

«Махачев хочет драться с Маддаленой на «Мэдисон-сквер-гарден»? На 100% отличная идея. Эта арена всегда вызывает особенные чувства, когда приезжаешь в Нью-Йорк. Такой бой был бы там очень кстати», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Ислам Махачев оставил пояс легкого веса UFC в мае. Ранее он сообщил, что попросил руководство UFC назначить поединок с Джеком Делла Маддаленой на ноябрь.

Ислам Махачев: «Маддалена хорош во всех аспектах. Бой будет тяжелым»

Махачев хочет подраться с Маддаленой в ноябре: «Было бы честью выступить на «Мэдисон-сквер-гарден»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Helen Yee Sports
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Джек Делла Маддалена
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