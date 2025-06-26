Махачев – о переходе в полусредний вес: «Понял, что интересных соперников в моем дивизионе не осталось»

Ислам Махачев объяснил, почему решил перейти в полусредний вес.

«Сейчас самое подходящее для этого время. Я ждал Армана Царукяна , потому что у него была отличная победная серия. Люди ждали этот бой тоже, но Арман снялся. После этого я понял, что интересных соперников в моем дивизионе не осталось.

Поэтому я и принял решение подняться выше. Там появился новый чемпион и очень хороший боец – Джек Делла Маддалена . Это тот бой, ради которого мне хочется тренироваться каждый день, просыпаться рано утром», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

Ранее Махачев сообщил , что попросил руководство UFC назначить поединок с Делла Маддаленой на ноябрь.

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