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Махачев – о переходе в полусредний вес: «Понял, что интересных соперников в моем дивизионе не осталось»

Ислам Махачев объяснил, почему решил перейти в полусредний вес.

«Сейчас самое подходящее для этого время. Я ждал Армана Царукяна, потому что у него была отличная победная серия. Люди ждали этот бой тоже, но Арман снялся. После этого я понял, что интересных соперников в моем дивизионе не осталось.

Поэтому я и принял решение подняться выше. Там появился новый чемпион и очень хороший боец – Джек Делла Маддалена. Это тот бой, ради которого мне хочется тренироваться каждый день, просыпаться рано утром», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Ранее Махачев сообщил, что попросил руководство UFC назначить поединок с Делла Маддаленой на ноябрь.

Махачев – о визите Кэмпбелла в Дагестан: «Все думают, что он уговаривал меня подраться с Топурией. Но мы говорили о полусреднем весе»

Ислам Махачев: «Джонс должен был уйти еще несколько лет назад. Он заставил всех ждать»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
logoИслам Махачев
logoАрман Царукян
Джек Делла Маддалена
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