Махачев – о переходе в полусредний вес: «Понял, что интересных соперников в моем дивизионе не осталось»
«Сейчас самое подходящее для этого время. Я ждал Армана Царукяна, потому что у него была отличная победная серия. Люди ждали этот бой тоже, но Арман снялся. После этого я понял, что интересных соперников в моем дивизионе не осталось.
Поэтому я и принял решение подняться выше. Там появился новый чемпион и очень хороший боец – Джек Делла Маддалена. Это тот бой, ради которого мне хочется тренироваться каждый день, просыпаться рано утром», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Ранее Махачев сообщил, что попросил руководство UFC назначить поединок с Делла Маддаленой на ноябрь.
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