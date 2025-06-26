Ислам Махачев: «Маддалена хорош во всех аспектах. Бой будет тяжелым»

Ислам Махачев высказался о предстоящем поединке с Джеком Делла Маддаленой.

«Это будет тяжелый бой. Я видел поединок Джека против Белала Мухаммада – он действительно хорош. Когда он только начал свой путь в UFC, у него были проблемы с борьбой, но теперь он сильно прибавил. Я вижу, как много он тренируется с борцами, с грэпплерами.

Именно поэтому он сейчас чемпион – он хорош во всех аспектах. Но совсем скоро мы узнаем, кто на самом деле лучший боец в мире», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

Махачев оставил пояс UFC в мае. Ранее он сообщил , что попросил руководство UFC назначить поединок с Джеком Делла Маддаленой на ноябрь.

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