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Ислам Махачев: «Маддалена хорош во всех аспектах. Бой будет тяжелым»

Ислам Махачев высказался о предстоящем поединке с Джеком Делла Маддаленой.

«Это будет тяжелый бой. Я видел поединок Джека против Белала Мухаммада – он действительно хорош. Когда он только начал свой путь в UFC, у него были проблемы с борьбой, но теперь он сильно прибавил. Я вижу, как много он тренируется с борцами, с грэпплерами.

Именно поэтому он сейчас чемпион – он хорош во всех аспектах. Но совсем скоро мы узнаем, кто на самом деле лучший боец в мире», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Махачев оставил пояс UFC в мае. Ранее он сообщил, что попросил руководство UFC назначить поединок с Джеком Делла Маддаленой на ноябрь.

12 фактов о Джеке Делла Маддалене – будущем сопернике Махачева

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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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Джек Делла Маддалена
полусредний вес (MMA)
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