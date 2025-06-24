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Жорж Сен-Пьер: «Дана пытался сделать бой с Хабибом, когда мы оба уже были на пенсии. Я бы согласился»

Жорж Сен-Пьер рассказал, что был близок к бою с Хабибом Нурмагомедовым.

«После того, как Хабиб завершил карьеру, Дана позвонил мне и спросил, заинтересован ли я в поединке. Это было странно, не поверил. Позвонил Али Абдель-Азизу, а он сказал, что впервые слышит.

Дана пытался сделать бой, когда мы оба уже были на пенсии. Я бы согласился, у меня не было бы выбора», – сказал экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

Сен-Пьер завершил карьеру в 2017 году. У него 28 боев в MMA – 26 побед (14 досрочных) и два поражения. Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году с рекордом 29-0 в ММА.

Сен-Пьер отреагировал на критику соцсетей из-за фото с мертвым медведем: «Не понимаю, почему некоторые люди не обеспокоены бесчеловечными скотобойнями, но возмущены контролируемой охотой на органическое мясо»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
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