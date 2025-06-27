Сен-Пьер – Махачеву: «Не делай того, что сделал я перед боем с Биспингом. Я изнурял себя диетой, пытаясь набрать массу, а чувствовал себя ужасно»

Жорж Сен-Пьер дал совет Исламу Махачеву.

«Не делай того, что сделал я перед боем с Майклом Биспингом. Я изнурял себя жесткой диетой, пытаясь набрать массу, в итоге чувствовал себя ужасно. Естественный набор веса – сложный процесс. Я буквально заставлял себя есть по пять раз в день, но это только навредило.

Не перегружайте организм перееданием. Главное – сохранять фокус на мастерстве», – сказал экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

Ранее Ислам Махачев сообщил, что попросил руководство UFC назначить поединок с Джеком Делла Маддаленой на ноябрь.

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