Сен-Пьер отреагировал на критику соцсетей из-за фото с мертвым медведем: «Не понимаю, почему некоторые люди не обеспокоены бесчеловечными скотобойнями, но возмущены контролируемой охотой на органическое мясо»

Жорж Сен-Пьер ответил на критику в соцсетях из-за фото с мертвым медведем.

«Я не понимаю, почему некоторые люди не обеспокоены бесчеловечными птицефабриками и скотобойнями, но возмущены контролируемой и законной охотой на органическое мясо.

Они предпочли бы, чтобы волки или койоты загнали медведя и съели заживо. Вместо того, чтобы наслаждаться органическим мясом со своей семьей», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер .

Ранее Сен-Пьер показал фото убитого им на охоте медведя.

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