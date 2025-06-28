Топурия – на взвешивании перед UFC 317: «Завтра вы увидите одно из величайших выступлений всех времен»
Илия Топурия пообещал великую победу над Чарльзом Оливейрой.
«Завтра вы увидите одно из величайших выступлений всех времен. Еще одно доминирование, еще один финиш. Мы снова войдем в историю», – сказал бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за пояс легкого дивизиона в главном событии UFC 317. Турнир состоится в Лас-Вегасе в ночь на 29 июня.
Менеджер Топурии – о бое с Махачевым: «Став чемпионом в трех категориях, Илия будет в списке величайших»
UFC 317: Топурия против Оливейры, Пантожа подерется с Кара-Франсом и другие бои. Основной кард – в 05:00 по мск
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
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