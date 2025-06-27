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Взвешивание UFC 317: Топурия показал вес 70,3 кг, Оливейра – 70 кг, Царукян – 70,3 кг

Прошла официальная процедура взвешивания участников UFC 317.

Илия Топурия показал вес 70,3 кг, Чарльз Оливейра – 70 кг. Страхующий главного боя Арман Царукян показал вес 70,3 кг.

  • Алешандре Пантожа (56,6) – Кай Кара-Франс (56,6 кг)

  • Бенеил Дариуш (70,7 кг) – Ренато Мойкано (70,7 кг)

  • Брэндон Ройвал (56,9 кг) – Джошуа Ван (56,9 кг)

  • Пэйтон Талботт (61,6 кг) – Фелипе Лима (61,4 кг)

  • Терренс Маккинни (70,76 кг) – Вячеслав Борщев (70,3 кг)

Бой Кристофера Эверта против Джексона Маквея был отменен, так как Эверт показал вес на 4,5 кг больше нормы. Он был исключен из UFC после взвешивания.

UFC 317 в Лас-Вегасе пройдет в ночь на 29 июня, Топурия и Оливейра подерутся за титул в легком весе. Пантожа будет защищать титул в наилегчайшем весе против Кары-Франса.

Топурия обещает вырубить Оливейру уже в первом раунде. Сказочник?

Топурия идет за новым поясом UFC. И еще одним нокаутом

Опубликовал: Руслан Мороз
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