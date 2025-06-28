UFC 317: Топурия против Оливейры, Пантожа подерется с Кара-Франсом и другие бои. Основной кард – в 05:00 по мск

В ночь на 29 июня в Лас-Вегасе пройдет UFC 317. Турнир возглавит поединок за вакантный титул легкого дивизиона между Илией Топурией (16-0) и Чарльзом Оливейрой (35-10). Алешандре Пантожа (29-5) проведет защиту в наилегчайшем весе против Кай Кары-Франса (25-11).

Главные бои:

Прямую трансляцию турнира проведут каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Начало основного карда – не ранее 05:00 по московскому времени.

Взвешивание UFC 317: Топурия показал вес 70,3 кг, Оливейра – 70 кг, Царукян – 70,3 кг

Топурия идет за новым поясом UFC. И еще одним нокаутом