UFC 317: Топурия против Оливейры, Пантожа подерется с Кара-Франсом и другие бои. Основной кард – в 05:00 по мск
В ночь на 29 июня в Лас-Вегасе пройдет UFC 317. Турнир возглавит поединок за вакантный титул легкого дивизиона между Илией Топурией (16-0) и Чарльзом Оливейрой (35-10). Алешандре Пантожа (29-5) проведет защиту в наилегчайшем весе против Кай Кары-Франса (25-11).
Главные бои:
Бенеил Дариуш (22-6-1) – Ренато Мойкано (20-6-1);
Брэндон Ройвал (17-7) – Джошуа Ван (14-2);
Пэйтон Тэлботт (9-1) – Фелипе Лима (14-1);
Терренс Маккинни (16-7) – Вячеслав Борщев (8-5-1).
Прямую трансляцию турнира проведут каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Начало основного карда – не ранее 05:00 по московскому времени.
Взвешивание UFC 317: Топурия показал вес 70,3 кг, Оливейра – 70 кг, Царукян – 70,3 кг
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
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