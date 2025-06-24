Илия Топурия: «Махачев меня не избегает, он устал от весогонки»
Илия Топурия высказался о возможном бою с Исламом Махачевым.
«Я не считаю, что Ислам меня избегает. Будь я неискренним, мог бы сказать, что он не хочет этого боя. Но я так не думаю. Он устал от весогонки. Ему нужен новый вызов – вот почему он поднялся в полусредний вес», – сказал боец UFC Илия Топурия.
В ночь на 29 июня Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за титул легкого веса.
В мае Ислам Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется с Джеком Делла Маддаленой за титул в полусреднем.
Топурия – о полусреднем дивизионе: «Если у вас есть такой чемпион, как Белал, то все довольно просто. Можно пойти, дать ему пощечину, получить титул и все»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
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