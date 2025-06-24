Илия Топурия: «Махачев меня не избегает, он устал от весогонки»

Илия Топурия высказался о возможном бою с Исламом Махачевым.

«Я не считаю, что Ислам меня избегает. Будь я неискренним, мог бы сказать, что он не хочет этого боя. Но я так не думаю. Он устал от весогонки. Ему нужен новый вызов – вот почему он поднялся в полусредний вес», – сказал боец UFC Илия Топурия.

В ночь на 29 июня Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за титул легкого веса.

В мае Ислам Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется с Джеком Делла Маддаленой за титул в полусреднем.

Топурия – о полусреднем дивизионе: «Если у вас есть такой чемпион, как Белал, то все довольно просто. Можно пойти, дать ему пощечину, получить титул и все»