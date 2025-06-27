Исраэль Адесанья: «Джонс ушел из-за очередного скандала. Он пройдет через это, вернется и подерется с Аспиналлом»

Исраэль Адесанья считает, что Джон Джонс не завершил карьеру.

«Мне кажется, он вернется. Джон ушел из-за очередного скандала. Он пройдет через это, а потом вернется и подерется с Томом Аспиналлом .

Ему предложили $20-30 млн. А когда он вернется, сумма станет еще больше, поскольку Том уже проведет две или три защиты», – сказал боец UFC Исраэль Адесанья.

18 июня в суд Альбукерке поступило уголовное дело по Джону Джонсу . Его обвиняют в наезде и побеге с места ДТП в феврале. Ранее Джонс объявил о завершении карьеры в UFC.

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