В команде Маддалены сообщили, что поединок с Махачев планируется провести в США

Следующий бой Ислама Махачева может пройти в США.

В команде чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены уточнили, что промоушен планирует устроить поединок с Махачевым в США.

Ожидается, что бой состоится осенью.

Менеджер Махачева – о поединке Ислама с Маддаленой: «Примерные даты очертили. Октябрь-ноябрь»

«Все только начинается». Махачев опроверг информацию о скором завершении карьеры