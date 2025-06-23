В команде Маддалены сообщили, что поединок с Махачев планируется провести в США
Следующий бой Ислама Махачева может пройти в США.
В команде чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены уточнили, что промоушен планирует устроить поединок с Махачевым в США.
Ожидается, что бой состоится осенью.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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