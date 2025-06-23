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В команде Маддалены сообщили, что поединок с Махачев планируется провести в США

Следующий бой Ислама Махачева может пройти в США.

В команде чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены уточнили, что промоушен планирует устроить поединок с Махачевым в США.

Ожидается, что бой состоится осенью.

Менеджер Махачева – о поединке Ислама с Маддаленой: «Примерные даты очертили. Октябрь-ноябрь»

«Все только начинается». Махачев опроверг информацию о скором завершении карьеры

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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